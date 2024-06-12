В Иркутской области полицейские приняли участие в торжественной церемонии вручения первых паспортов отличившимся школьникам и наград лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее...

Сегодня, 12 июня, в здании правительства Иркутской области в рамках акции «Мы-граждане России» юные жители Приангарья, достигшие 14-летнего возраста, получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.
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