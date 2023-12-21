Наш человек в Мадриде

Россияне, бывает, жалуются: это какой же праздничный марафон им предстоит преодолевать, чтобы добраться до обычной, будничной жизни в наступившем году! Три праздника подряд: новогодняя ночь, православное Рождество, а потом еще и странный повод устало сдвинуть бокалы: старый Новый год.