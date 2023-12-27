Прибыль крупной промышленности Китая в ноябре выросла на 29,5%

Совокупная прибыль крупных промышленных предприятий Китая в ноябре выросла на 29,5% в годовом выражении, этому способствовала низкая база прошлого года и ряд мер стимулирования, направленных на оживление экономики, пишет Bloomberg.
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