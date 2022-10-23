Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

«Зенит» опроверг отказ от поездки в Иран на контрольный матч: «У нас ничего не сорвалось»

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о срыве поездки команды в Иран. Сообщалось, что контрольный матч сине‑бело‑голубых с молодежкой «Сепахана» не состоится из-за сложной политической ситуации в Иране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх