«Зенит» опроверг отказ от поездки в Иран на контрольный матч: «У нас ничего не сорвалось»

Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о срыве поездки команды в Иран. Сообщалось, что контрольный матч сине‑бело‑голубых с молодежкой «Сепахана» не состоится из-за сложной политической ситуации в Иране.
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