Никакого перелома на фронте в пользу Украины нет – самостийники продолжают двигаться к своей погибели Об этом в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, утратившего легитимность после истечения срока полномочий президента Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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