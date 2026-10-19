В Лабытнанги покупатель через суд вернул деньги за подержанный гусеничный кран, который продавец отказался отдавать после внесения аванса.
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