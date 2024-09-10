Павсаний, «неправильный» герой Эллады и Спарты Бюст Павсания. Капитолийский музей, РимСпартанец Павсаний, герой нашей сегодняшней статьи, несколько выделяется среди других знаменитых греков.
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Павсаний, «неправильный» герой Эллады и Спарты Бюст Павсания. Капитолийский музей, РимСпартанец Павсаний, герой нашей сегодняшней статьи, несколько выделяется среди других знаменитых греков.
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