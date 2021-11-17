Мировое обозрение

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Минобороны Армении: в результате боев с Азербайджаном один военный погиб, 13 попали в плен

Минобороны Армении: в результате боев с Азербайджаном один военный погиб, 13 попали в плен

Минобороны Армении заявляет, что в результате боев с Азербайджаном погиб один армянский военный, 13 взяты в плен, потеряна связь с 24 военными Вчера, 19:48Инфографика Вооруженные столкновения на границе Армении и АзербайджанаИнфографика Посмотреть Минобороны Армении заявляет, что в результате боев с Азербайджаном погиб один армянский военный, 13 взяты в плен, потеряна связь с 24 военными Вчера, 19:48Инфографика Вооруженные столкновения на границе Армении и АзербайджанаИнфографика Посмотреть .

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