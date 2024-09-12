Налоговую ставку в 0% при применении УСН продлили в Удмуртии до конца 2026 года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили действие налоговой ставки в 0% для налогоплательщиков — индивидуальных предпринимателей при применении упрощённой системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории республики.
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