Царьград

5 450 подписчиков

Шойгу побывал на передовой: Опубликовано видео с министром обороны в разрушенном городе Донбасса

Шойгу побывал на передовой: Опубликовано видео с министром обороны в разрушенном городе Донбасса

Глава военного ведомства России посетил место дислокации одного из подразделений группировки "Восток"Министр обороны России Сергей Шойгу совершил визит в один из населённых пунктов Донбасса, которые находятся под контролем группировки "Восток".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх