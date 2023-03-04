Шойгу побывал на передовой: Опубликовано видео с министром обороны в разрушенном городе Донбасса

Глава военного ведомства России посетил место дислокации одного из подразделений группировки "Восток"Министр обороны России Сергей Шойгу совершил визит в один из населённых пунктов Донбасса, которые находятся под контролем группировки "Восток".
Глава военного ведомства России посетил место дислокации одного из подразделений группировки "Восток"Министр обороны России Сергей Шойгу совершил визит в один из населённых пунктов Донбасса, которые находятся под контролем группировки "Восток".
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