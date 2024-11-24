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СЦКК: Вооруженные силы Украины пять раз обстреляли ДНР за сутки

СЦКК: Вооруженные силы Украины пять раз обстреляли ДНР за сутки

Вооруженные формирования Украины пять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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