Военное обозрение

3 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Козлов
    Когда коту нечего делать он ........ лижет, так и этот депутатВ МВД и ФСБ не по...
  • Елена Молодцова
    Да нормально всё ,едет же.Вон как браво бежит Ну подумаешь задницы поотбивают, так им это полезно.В кадр попала «но...
  • Александр
    🤣 Российскими военными был поражен трактор с сеялкой, сажающей укроп.В кадр попала «но...

Боевые ритуалы кровожадных маори

Боевые ритуалы кровожадных маори

Из военной истории, которая, вообще-то, не очень интересовалась ими, известно, что полинезийцы, а конкретно – представители племени маори, зарекомендовали себя как вполне серьёзные воины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх