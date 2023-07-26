Боевые ритуалы кровожадных маори

Из военной истории, которая, вообще-то, не очень интересовалась ими, известно, что полинезийцы, а конкретно – представители племени маори, зарекомендовали себя как вполне серьёзные воины.
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