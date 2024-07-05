04.07.2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в заседании Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Республики Адыгея.
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