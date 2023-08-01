Проведение Всемирных игр дружбы в России обойдется в 8,3 млрд рублей

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Стоимость проведения Всемирных игр дружбы в России составит 8,3 миллиарда рублей. Как пишет Sport24 со ссылкой на телеграм-канал Baza, об этом говорится подготовленном Министерством спорта проекте указа президента РФ.