Тамбовчанина осудили за мошенничестве на сумму более 2 млн рублей

В Тамбове вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Горелое. В суде установлено и доказано, что подсудимый похитил денежные средства шести граждан, с которыми заключил договоры строительного подряда на ремонт помещений.
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