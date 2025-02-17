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Тамбовчанина осудили за мошенничестве на сумму более 2 млн рублей

Тамбовчанина осудили за мошенничестве на сумму более 2 млн рублей

В Тамбове вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя села Горелое. В суде установлено и доказано, что подсудимый похитил денежные средства шести граждан, с которыми заключил договоры строительного подряда на ремонт помещений.

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