Диетолог Кабанов порекомендовал комментатору Уткину, чей вес достиг 200 кг, снизить количество мяса в рационе

Диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов порекомендовал футбольному комментатору Василию Уткину, чей вес перевалил за 200 килограммов, пересмотреть свой рацион, отказавшись от большого количества мяса.
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