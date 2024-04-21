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Акваторию озера Балхаш от различного мусора очищали полицейские Карагандинской области

Акваторию озера Балхаш от различного мусора очищали полицейские Карагандинской области

Сотрудники природоохранной полиции отдела полиции города Балхаш, а также представители общественных организаций совместили две акции: мероприятие экологического характера “Таза Қазақстан” и оперативно-профилактической направленности “Нерест”, сообщает Polisia.

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