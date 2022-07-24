Царьград

4 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Только,что хотел сказать то же самое,спасибо не пришлось повторяться.Я когда думаю об украинском народе — сразу вспом...Кадыров призвал н...
  • Grandad
    Как не знал о мерах пресечения, если есть подписка о невыезде? Она появляется, когда ее подписывают обе стороны.В Москве задержан...
  • Серж Южанин
    ..."Подозреваю всех"...

В Челябинской области покупатель авто из Японии потерял 620 тысяч рублей

В Челябинской области покупатель авто из Японии потерял 620 тысяч рублей

В Челябинской области полицейские завели уголовное дело по заявлению покупателя авто из Японии. Житель Сатки нашел интересный вариант на сайте частных объявлений и после переговоров с "менеджером" и подписания договора оставил 80 тысяч предоплаты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх