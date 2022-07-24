В Челябинской области покупатель авто из Японии потерял 620 тысяч рублей

В Челябинской области полицейские завели уголовное дело по заявлению покупателя авто из Японии. Житель Сатки нашел интересный вариант на сайте частных объявлений и после переговоров с "менеджером" и подписания договора оставил 80 тысяч предоплаты.
В Челябинской области полицейские завели уголовное дело по заявлению покупателя авто из Японии. Житель Сатки нашел интересный вариант на сайте частных объявлений и после переговоров с "менеджером" и подписания договора оставил 80 тысяч предоплаты.
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