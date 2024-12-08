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У Панарина 3+5 в 4 последних матчах за «Рейнджерс». Артемий сделал 2 ассиста в игре с «Сиэтлом»

33-летний нападающий «Рейнджерс» набрал два ассистентских балла в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:7).

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