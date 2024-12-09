Какая область после Курской на очереди: политолог предрек кадровые перестановки

МОСКВА, 9 декабря, ФедералПресс. После назначения депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области политологи прогнозируют и другие кадровые перестановки.
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