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Сенатор США заявил о достижении целей в Иране

Сенатор США заявил о достижении целей в Иране

США достигли большей части того, из-за чего вторглись в Иран, заявил сенатор США от штата Луизиана республиканец Джон Кеннеди 28 августа на телеканале Fox News.

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