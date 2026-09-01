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Царьград

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Си Цзиньпин призвал страны ШОС противодействовать внешнему вмешательству

Си Цзиньпин призвал страны ШОС противодействовать внешнему вмешательству

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны ШОС принять меры против внешнего вмешательства и политических угроз на заседании Совета глав государств в Бишкеке.

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