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Пункт-А

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Зарезал и сбросил в воду: отдых на берегу астраханской реки закончился убийством

Зарезал и сбросил в воду: отдых на берегу астраханской реки закончился убийством

В Ахтубинском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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