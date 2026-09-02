Зарезал и сбросил в воду: отдых на берегу астраханской реки закончился убийством

В Ахтубинском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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