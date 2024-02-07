LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

«Звезда Смерти» скрывает удивительную тайну: огромный подземный океан

Спутник Сатурна Мимас известен своим сходством со «Звездой Смерти» из фильма «Звездные войны». Но у него есть и еще одна интригующая особенность – подземный океан, скрытый под его ледяной и покрытой кратерами внешней оболочкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх