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Госдеп: США и РФ должны по максимуму сотрудничать по вопросам космоса

Госдеп: США и РФ должны по максимуму сотрудничать по вопросам космоса

Global Look Press/imago stock&people США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно, заявила помощница главы американского госдепартамента Мэллори Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований.

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