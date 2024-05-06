Шмыгаль: Киев будет признателен, если партнеры решат ввести войска на Украину

Киевская сторона будет признательна, если ее партнеры решат ввести войска на Украину. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства бывшей советской республики Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.
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