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Экспедиция к предкам. «Валуны-мигранты»

Экспедиция к предкам. «Валуны-мигранты»

Не так давно в своем комментарии к очередной статье цикла «Экспедиция к предкам» один наш читатель не разобрался в допущенной в тексте ошибке и попросил разъяснить – «не от потопа ли» дана была приведенная датировка.

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