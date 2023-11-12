Экспедиция к предкам. «Валуны-мигранты»

Не так давно в своем комментарии к очередной статье цикла «Экспедиция к предкам» один наш читатель не разобрался в допущенной в тексте ошибке и попросил разъяснить – «не от потопа ли» дана была приведенная датировка.
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