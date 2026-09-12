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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен: «Нельзя делать так, чтобы перед поворотом пилоту было необходимо одновременно и тормозить, и поворачивать. Это исключает обгоны»

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен по итогам квалификации к Гран-при Испании поделился мнением о новой трассе «Мадринг», отметив, что на треке нет мест для совершения обгонов.

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