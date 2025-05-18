«Спартак» на грани большой ошибки: назревающее решение руководства может вогнать команду в кризис

Дилемма Станковича.Уже можно сказать наверняка: весной «Спартак» не просто плох, это — катастрофа. Если до матча с «Ростовом» в четверг фанаты надеялись, что Станкович провалился в РПЛ, но поборется за Кубок, то теперь последние надежды рухнули.