17 октября на 141 км трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино» в Хабаровском крае произошло серьезное ДТП.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
17 октября на 141 км трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино» в Хабаровском крае произошло серьезное ДТП.
Свежие комментарии