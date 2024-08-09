«Я получала бесплатные сэндвичи»: Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки во «Властелине колец»

Кейт Бланшетт рассказала о гонораре за съёмки в трилогии «Властелин колец». Актриса стала гостьей ток-шоу Watch What Happens Live («Смотри, что происходит в прямом эфире») и сильно удивилась, когда ведущий Энди Коэн предположил, что за роль Галадриэль она получила самую большую оплату.