Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Мухин о Погба: «Нравится, как он думает на поле, делает передачи и отборы»

Новичок ЦСКА полузащитник Максим Мухин ответил на вопросы болельщиков. — Что будете считать успехом для себя и для ЦСКА в этом сезоне? — Если мы заберемся как можно выше в таблице и попробуем побороться в Кубке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх