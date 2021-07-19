Мухин о Погба: «Нравится, как он думает на поле, делает передачи и отборы»

Новичок ЦСКА полузащитник Максим Мухин ответил на вопросы болельщиков. — Что будете считать успехом для себя и для ЦСКА в этом сезоне? — Если мы заберемся как можно выше в таблице и попробуем побороться в Кубке.
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