«Россия, которую я мечтаю забыть. Краткая человеческая история 90-х»

Алекс Сэм Ну мы же выжили камарады, с трудом, но выжили и после такой прививки нас хрен чем напугаешь.

зуфар юсупов Радоваться совсем глупо. Сейчас против нас иное оружие, самое изощрённые запустили. Растление душ. И, к сожалению, этот фронт мы пока не пробовали. И не видно прорыва...