Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Boyko
    На букву- М!!!😀😀😀😀После возвращения...
  • Владимир Фердман
    Такие статьи для него это повышение рейтинга. В рекламе главное не что говорят, а как много говорят. И получается чем...«Пока этот жирует...
  • Владимир Тамбасов
    А кто подписывал вообще не читал , что подписывает"Россия напала на...

«Россия, которую я мечтаю забыть. Краткая человеческая история 90-х»

«Россия, которую я мечтаю забыть. Краткая человеческая история 90-х»

Очерк из новой книги Марата Хайруллина Дом счастливой кошки Эта абсолютно дикая история случилась то ли в конце 90-х, то ли начале 2000-х.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Ну мы же выжили камарады, с трудом, но выжили и после такой прививки нас хрен чем напугаешь.
Ответить
3 час.
зуфар юсупов
Радоваться совсем глупо. Сейчас против нас иное оружие, самое изощрённые запустили. Растление душ. И, к сожалению, этот фронт мы пока не пробовали. И не видно прорыва...
Ответить
56 мин.
зуфар юсупов
Пока этот фронт не прорвали.
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх