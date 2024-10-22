Очерк из новой книги Марата Хайруллина Дом счастливой кошки Эта абсолютно дикая история случилась то ли в конце 90-х, то ли начале 2000-х.
«Россия, которую я мечтаю забыть. Краткая человеческая история 90-х»
Комментарии
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Алекс Сэм
Ну мы же выжили камарады, с трудом, но выжили и после такой прививки нас хрен чем напугаешь.
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3 час.
зуфар юсупов
Радоваться совсем глупо. Сейчас против нас иное оружие, самое изощрённые запустили. Растление душ. И, к сожалению, этот фронт мы пока не пробовали. И не видно прорыва...
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56 мин.
зуфар юсупов
Пока этот фронт не прорвали.
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56 мин.
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