Врач Евлашева: шампиньоны богаты витаминами группы В, вешенки — бета-глюканами

Все съедобные грибы — питательный продукт с точки зрения нутриентного состава. Они являются источником растительного белка, при этом отличаются низким содержанием жиров и невысокой калорийностью — в среднем 27–30 ккал на 100 г, поэтому подходят людям, которые следят за своим весом.