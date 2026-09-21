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Газета.ру

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Врач Евлашева: шампиньоны богаты витаминами группы В, вешенки — бета-глюканами

Врач Евлашева: шампиньоны богаты витаминами группы В, вешенки — бета-глюканами

Все съедобные грибы — питательный продукт с точки зрения нутриентного состава. Они являются источником растительного белка, при этом отличаются низким содержанием жиров и невысокой калорийностью — в среднем 27–30 ккал на 100 г, поэтому подходят людям, которые следят за своим весом.

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