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Астраханскому селу, заблокированному зимой, сделают новую дорогу за федеральный счет

Астраханскому селу, заблокированному зимой, сделают новую дорогу за федеральный счет

Маленькое село Боркино в Икрянинском районе этой зимой стало знаменитым. МЧС пришлось проводить целую спецоперацию, чтобы вызволить людей с острова и дать им возможность попасть в школу, на работу, в больницу и т.

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