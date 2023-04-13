Астраханскому селу, заблокированному зимой, сделают новую дорогу за федеральный счет

Маленькое село Боркино в Икрянинском районе этой зимой стало знаменитым. МЧС пришлось проводить целую спецоперацию, чтобы вызволить людей с острова и дать им возможность попасть в школу, на работу, в больницу и т.
Популярные статьи
- С астраханского полигона проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
- Лев Лещенко, Олег Табаков, Эдита Пьеха и другие звёзды против инициативы астраханских властей по усыплению собак
- Иранский политолог Рухолла Модаббер: Астраханская область – стратегический субъект России, который укрепляет связи со всеми прикаспийскими государствами
Свежие комментарии