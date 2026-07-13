Фестиваль «Арт-керамика» впервые пройдет в Перми

«Пермская Арт-резиденция» готовится провести свой первый фестиваль — «Арт-керамика». Смотр, посвященный керамике и декоративно-прикладному искусству современности, планируют провести 1 и 2 августа в стенах резиденции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии