Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

341 подписчик

Фестиваль «Арт-керамика» впервые пройдет в Перми

Фестиваль «Арт-керамика» впервые пройдет в Перми

«Пермская Арт-резиденция» готовится провести свой первый фестиваль — «Арт-керамика». Смотр, посвященный керамике и декоративно-прикладному искусству современности, планируют провести 1 и 2 августа в стенах резиденции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии