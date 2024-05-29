Новые сорта риса проходят испытания на полях в Казахстане

Двадцать пять новых сортов риса проходят испытания на опытных полях Кызылординской области. Образцы, импортированные из Турции, Вьетнама, Италии, Китая, России и Украины, позволят учёным Казахского научно-исследовательского института рисоводства повысить продуктивность и улучшить качество жемчужного зерна, передает khabar.