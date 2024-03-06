В Госдуме призвали избавить от бюрократии работу учителя

Учитель должен составлять минимальное число отчетов и бумаг. Депутаты двигаются к тому, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на педагогов, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
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