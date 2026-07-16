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Татар-информ

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Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ и назвал требования ЦБ нелегитимными

Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ и назвал требования ЦБ нелегитимными

Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения апелляции на взыскание 18,2 трлн рублей (200 млрд евро) по иску Центрального банка РФ не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными на территории Европейского Союза.

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