Euroclear не признал юрисдикцию суда РФ и назвал требования ЦБ нелегитимными

Бельгийский депозитарий Euroclear после отклонения апелляции на взыскание 18,2 трлн рублей (200 млрд евро) по иску Центрального банка РФ не признал юрисдикцию российского суда и назвал требования нелегитимными на территории Европейского Союза.
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