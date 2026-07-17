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Trump Wants To Revoke Broadcast Licenses Of Networks That Didn't Air His Election Meddling Speech

Trump Wants To Revoke Broadcast Licenses Of Networks That Didn't Air His Election Meddling Speech

Trump Wants To Revoke Broadcast Licenses Of Networks That Didn't Air His Election Meddling Speech President Donald Trump on Thursday said that US TV networks that refused to air his primetime address on election integrity should have their licenses revoked.

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