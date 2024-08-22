Фсё, капут, теперь точно «вырастет» успеваемость. Эх, вспомнилось….мы в 90-х в школу не только без телефонов ходили, учились даже при отсутствии света и воды.
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Фсё, капут, теперь точно «вырастет» успеваемость. Эх, вспомнилось….мы в 90-х в школу не только без телефонов ходили, учились даже при отсутствии света и воды.