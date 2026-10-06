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Газета.ру

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Актер Юрий Колокольников назвал жену Нолана главной на площадке у режиссера

Актер Юрий Колокольников назвал жену Нолана главной на площадке у режиссера

Актер Юрий Колокольников на YouTube-канале KujiPodcast рассказал о работе с Кристофером Ноланом.По его словам, жена режиссера Эмма Томас играет важную роль на площадке и фактически руководит процессом наравне с мужем.

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