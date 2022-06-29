"Жестко взяли": крупную ОПГ плотно "прижала" ФСБ

"Жестко взяли": крупную ОПГ плотно "прижала" ФСБ

Таможня во Владивостоке совместно с УФСБ по Приморья приостановили деятельность группировки, которая незаконно вывозила стратегически важные водные биологические ресурсы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе таможни Владивостока.

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