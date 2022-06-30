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Большая часть жителей Кузбасса разочарованы в регионе

Большая часть жителей Кузбасса разочарованы в регионе

Согласно опросу, проведённому в июне среди 11 тысяч посетителей сайта drom.ru, 29% жителей Кузбасса разочарованы в своём регионе, однако уезжать из него пока не собираются, а вот 33% признались, что уже планируют переехать на ПМЖ в другое место.

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