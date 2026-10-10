Русские дроноводы сидят в Киеве и Одессе?

Украинцы не могут понять, откуда по ним прилетает. Они просто не допускают технологического превосходства России.
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