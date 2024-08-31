Российские войска уничтожили склад вооружений ВСУ в Нижней Сыроватке. В районе населенного пункта Нижняя Сыроватка, находящегося в 5 километрах к югу от Сум, российские военные обнаружили крупный склад ракетно-артиллерийских боеприпасов и военного снаряжения ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии