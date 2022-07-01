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Бездетные женщины должны помогать матерям одиночкам

Бездетные женщины должны помогать матерям одиночкам

  Я так считаю и это справедливо, эти женщины не выполняют главную роль женщины, за них мы выполняем, все на себе тянем, себе во всем отказываем, а они зря живут, для себя, а это путь вникуда, сделали бы доброе дело помогли бы мамам одиночкам.

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