Бездетные женщины должны помогать матерям одиночкам

Я так считаю и это справедливо, эти женщины не выполняют главную роль женщины, за них мы выполняем, все на себе тянем, себе во всем отказываем, а они зря живут, для себя, а это путь вникуда, сделали бы доброе дело помогли бы мамам одиночкам.