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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал передачу в матче с «Баффало», набрав 112-е очко в сезоне. Отставание от Маккиннона – 3 балла

Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Баффало» (2:3 Б). Всего в 72 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 112 (33+79) баллов.

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