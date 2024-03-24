Восьмиклассник спас больше ста людей во время теракта в «Крокусе»

Сам Ислам Халилов себя героем не считает.фото: соцсети--> Ученик восьмого класса Ислам Халилов, который подрабатывал гардеробщиком в концертном зале «Крокус Сити Холл», смог вывезти из здания более 100 человек во время теракта вечером 22 марта.