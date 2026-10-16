Где и каким может быть российский «ЦОД судного дня» После начала безжалостных ударов ВСУ по центрам обработки данных российского IT-гиганта «Яндекс», а затем – и главного, системообразующего Сбербанка, встал вопрос о необходимости обеспечения безопасности этой критически важной инфраструктуры.